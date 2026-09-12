Twisted Sister свирят на Kavarna Rock 2015
Феновете изкупиха 1 000 ексклузивни билета за 10-годишнината на фестивала Лятото на 2015-та ще бъде върхов момент в десетгодишната история на Kavarna...
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Феновете изкупиха 1 000 ексклузивни билета за 10-годишнината на фестивала Лятото на 2015-та ще бъде върхов момент в десетгодишната история на Kavarna...
Каварна. Дойде краят на още едно успешно издание на дългогодишния рок фестивал Kavarna Rock. За девето лято събитието показа, че рок музиката има огро...
Каварна. Тази година Kavarna Rock съвпадна със световното първенство по футбол в Бразилия. По този повод освен рок музиката, която ще забавлява фенове...