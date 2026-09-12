Радев ще представи българската позиция по климата
ООН призова за много по-решителни действия за борба с климатичните промени...
Следете всички новини, анализи и коментари за Катовице. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ООН призова за много по-решителни действия за борба с климатичните промени...
Катовице. Най-добрата ни ракета при жените Цветана Пиронкова отпадна от турнира в Катовице след тежка загуба. Нашата взе само три гейма на неудобната...
Катовице. Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова направи обрат срещу чехкинята Андреа Хлавачкова като победи с 4:6, 7:5, 6:1 на турнира на...