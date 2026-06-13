Париж свали катинарите на влюбените (ВИДЕО)
Катинарите на емблематичния Мост на влюбените в Париж бяха свалени, тъй като те представляват опасност. Те са толкова тежки, че могат да срутят моста...
Следете всички новини, анализи и коментари за Катинари. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Катинарите на емблематичния Мост на влюбените в Париж бяха свалени, тъй като те представляват опасност. Те са толкова тежки, че могат да срутят моста...