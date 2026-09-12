За първи път! Ново 20 на Златните глобуси
Церемонията през 2026 г. ще бъде водена от комика Ники Глейзър
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Церемонията през 2026 г. ще бъде водена от комика Ники Глейзър
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Ще има нови рекорди за подобряване и нови предизвикателства, заяви шампионът
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Какви са те
Кампанията “Заедно намираме път” осигурява безплатен курс за Категория С, допълнително обучение и възможност за стажове в транспортни компании
Работещите при тежки условия на труд да може да избират откъде да получават срочната си пенсия - от частен професионален фонд или от НОИ, обсъжда съве...
Световната шампионка по бокс Станимира Петрова е готова да смени категорията си, преследвайки основната цел - участие на олимпиадата в Рио през 2016 г...
София. Махат звездите на ресторантите и хижите. Това гласят промени в Закона за туризма, които са пуснати за обществено обсъждане. Промяната е част от...
"Канарите" влагат над 18 млн. лева в стадиона