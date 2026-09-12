Община Благоевград търси фирма за кастрация на бездомни кучета
Благоевград. Община Благоевград обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки. Тя е за избор на изпълнител на поръчка, който да предостави...
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Благоевград. Община Благоевград обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки. Тя е за избор на изпълнител на поръчка, който да предостави...
Феновете на сагата Междузвездни войни могат най-сетне да си отдъхнат. Официално обявиха актьорския състав на Star Wars: Episode VII и пуснаха първа сн...
Благоевград. Акция за ваксиниране и кастрация на бездомните кучета в Благоевград предприе общината. Целта е да се ограничи популацията на уличните псе...
Кюстендил. Собствениците на домашни кучета в Кюстендилска община, които кастрират четириногия си любимец, няма да плащат годишна такса за куче, докато...