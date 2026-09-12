Кастрева: Над 500 учители са ваксинирани
1700 ученици от София продължават да учат дистанционно
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1700 ученици от София продължават да учат дистанционно
Поредица от скандали, свързани с промените в учебните програми, доведоха до оставките на просветния министър Тодор Танев и заместничката му Ваня Кастр...
Мисля, че слабата комуникация с медиите и обществото беше една от грешките на екипа. Това каза Ваня Кастрева, която подаде оставка като зам.-министър...
„Сумарно децата ще учат повече чужд език, както и малко повече български език". Това заяви в студиото на „Здравей, България" заместник-министърът на о...