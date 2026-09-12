Всичко за Кара Делевин

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"Вог" обидиха Кара Делевин

"Вог" обидиха Кара Делевин

Американското издание "Vogue" разгневи хомосексуалните общности с думите, че бисексуалността на Кара Делевин ще премине. В интервю на моделката, в кое...

27 юни | 21:00
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Кара Делевин: Модата убива

Кара Делевин: Модата убива

Супермоделът Кара Делевин заяви, че модната индустрия е ужасна и ненавижда натиска, на който младите момичета са подложени, за да бъдат постоянно слаб...

23 май | 19:15
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