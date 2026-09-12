Кара Делевин сподели номера си онлайн
Моделката прикани последователите си да се свържат с нея
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Моделката прикани последователите си да се свържат с нея
Животът е прекрасен, когато те оценяват, споделя моделката
Красавицата е изкарала 21,5 милиона паунда през последната година
Моделката отдавна записвала песни
Кара Делевин ще се снима в комедия. Това ще бъде първата й роля в този жанр, макар че името на филма все още е неизвестно, както и кога ще се появи по...
Кара Делевин използва своята известност, за да привлече вниманието към гинекологичните ракови заболявания. По този начин моделката иска да покаже, че...
Британският модел, актриса и певица Кара Делевин беше задържана от френската полиция за повече от час, след като нагрубила сътрудник на службата за си...
Скандалната моделка Кара Делевин отново влезе в устата на хората. Този път музата на Карл Лагерфелд заведе кучето си Лео на модното ревю на "Шанел"....
Кара Делевин, която никога не е крила, че си пада по жени, запозна приятелката си с родата. Моделката от няколко месеца е щастливо обвързана с певицат...
Моделката Кара Делевин поиска папараците да бъдат преследвани от закона. "Твърди се, че имат право да съсипват живота ми, само защото съм човек, към к...
"Хартиени градове", адаптация за голям екран на едноименния бестселър на Джон Грийн, е история за порастването. Главният герой в романтичната мистерия...
Моделката Кара Делевин заяви, че изобщо не вижда предимства в това, че е отраснала в богато семейство. "Родителите ми се грижеха за всичко - скъпи пар...
Американското издание "Vogue" разгневи хомосексуалните общности с думите, че бисексуалността на Кара Делевин ще премине. В интервю на моделката, в кое...
Топмоделът Кара Делевин разкрива, че като тинейджърка страдала от депресия. "Това е нещо, за което не обичам да говоря. Но то е част от моето аз. Като...
Супермоделът Кара Делевин заяви, че модната индустрия е ужасна и ненавижда натиска, на който младите момичета са подложени, за да бъдат постоянно слаб...
Кара Делевин е любимката на модната индустрия. Затова гиганти като "Бърбъри" и "Ив Сен Лоран" я избират за лице на своите кампании. Новото предизвикат...
Модните фурии от две различни поколения Наоми Кембъл и Кара Делевин се сбиха в парижки клуб. Причина за разправата е станала общата им позната Риана....
Кара Делевин е нежна като ангел пред обектива на Себастиян Фарна в рекламна фотосесия на бижута. Под вещото око на рекламния гуру Дейвид Липман топмод...
Красавицата Кара Делевин ще рекламира мода за мъже. Американката, която е била лице за "Шанел", "Бърбъри", "Ив сен Лоран" и много други, ще носи костю...
Първият трейлър на приказката за Питър Пан е вече факт. Филмът с участието на Хю Джакмън и модела Кара Делевин по историята на Джеймс Бари ще ни покаж...