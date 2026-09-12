"Каолин" отпразнува 90-ата си годишнина
С целия минен бранш, депутати от почти всички парламентарни групи, лидери на партии, общественици и представители на бизнеса "Каолин" АД отпразнува 90...
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С целия минен бранш, депутати от почти всички парламентарни групи, лидери на партии, общественици и представители на бизнеса "Каолин" АД отпразнува 90...
Добивната компания "Каолин" АД празнува 90-годишния си юбилей в четвъртък. Тържеството ще е в най-модерната зала за събития в мол "Парадайз". По време...
Робърт Линдеман-Берк, управляващ съдружник в "Кварцверке" ООД и председател на Надзорния съвет на "Каолин" АД (вдясно), дари 10 000 лв. на музея "Земя...