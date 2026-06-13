Кметство подпомага 10 абитуриенти за бала
10 абитуриенти от община Генерал Тошево, сираци и полусираци, ще получат по 200 лв. еднократна финансова помощ по случай завършване на средното си обр...
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10 абитуриенти от община Генерал Тошево, сираци и полусираци, ще получат по 200 лв. еднократна финансова помощ по случай завършване на средното си обр...