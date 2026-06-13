Московски може да върне полигоните за кандидат-шофьорите
"Считам, че 30 часа за взимане на книжка и придобиване на правоспособност са абсолютно недостатъчни", каза министърът на транспорта Ивайло Московски....
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"Считам, че 30 часа за взимане на книжка и придобиване на правоспособност са абсолютно недостатъчни", каза министърът на транспорта Ивайло Московски....