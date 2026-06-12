Кандидат за кмет се сби с член на СИК в село Трескавец
Кандидат за кмет на община Антоново се е сбил с член на избирателната комисия в село Трескавец. "Помолили са кандидатът за кмет да напусне секцията, н...
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Кандидат за кмет на община Антоново се е сбил с член на избирателната комисия в село Трескавец. "Помолили са кандидатът за кмет да напусне секцията, н...
Момчил Пантелеев е кандидатът на ВМРО за кмет на Сливен. Това съобщи заместник-председателят на ВМРО и евродепутат Ангел Джамбазки представи кандидата...
Партиите от Реформаторския блок в Банско се обединиха около кандидатурата на Лазар Захов за кмет на общината на предстоящите местни избори. Решението...
ДСБ в Пловдив настоява пред партньорите си от Реформаторския блок за кандидат-кмет на Пловдив да бъде издигнат д-р Невен Енчев, научи "Стандарт". Какт...