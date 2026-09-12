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Наш спасител впечатли канадец

Наш спасител впечатли канадец

24-годишен младеж от Казанлък беше признат за герой от пенсиониран член на канадската Кралска конна полиция в писмо, изпратено до премиера и президент...

11 декември | 18:25
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