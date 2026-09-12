Екзотичен канадец ще бяга за Гинес на Маратон-Стара Загора
През 2019 г. Алистър ще се опита да стартира на 52 маратона в 52 страни. Той ще атакува и рекорд за Гинес като подобри световния рекорд във всяка от...
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През 2019 г. Алистър ще се опита да стартира на 52 маратона в 52 страни. Той ще атакува и рекорд за Гинес като подобри световния рекорд във всяка от...
51-годишен канадец е успял да си спомни името си след 30-годишна амнезия, съобщи АФП. Мъжът загубил паметта си през 1986 г. след силен удар в главата...
Висшият съд в Северна Корея осъди канадски християнски пастор на доживотен затвор и тежък труд за "престъпления срещу държавата". 60-годишният Хьон С...
24-годишен младеж от Казанлък беше признат за герой от пенсиониран член на канадската Кралска конна полиция в писмо, изпратено до премиера и президент...
Японски и канадски учен спечелиха Нобеловата награда за физика за 2015 г. заради откритието им, че субатомните частици, наречени неутрино, имат маса,...
Канадецът Даниел Бория прелята над град Калгари с помощта на над 100 балона, но беше арестуван. Бория напълнил 120 обикновени детски балона с хелий,...