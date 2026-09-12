Отиде си легенда в медицината
Проф. Камен Плочев беше истински боец на първа линия, заяви БТА
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Проф. Камен Плочев беше истински боец на първа линия, заяви БТА
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Опасността не е намаляла. Леко притеснен съм от отварянето на моловете, каза проф. Камен Плочев
Всичко е опасно, щом премине границата на биологичната толерантност
София. Директорът на инфекциозното отделение във Военномедицинска академия проф. Камен Плочев се съмнява да става дума за ебола при пациента, който бе...