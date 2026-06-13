Найденов уличи "Дневник" и bTV в медийно затъмнение
Изразяваме огромното си притеснение, че пред тяхната безпристрастност са поставени сериозни корпоративни интереси, каза бизнесменът
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Изразяваме огромното си притеснение, че пред тяхната безпристрастност са поставени сериозни корпоративни интереси, каза бизнесменът
Някаква невидима сила ги спира да кажат нещо, според мен това е свързано с рекламните договори, заяви бившият му ортак