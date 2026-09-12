Калин Милчев дари учебни пособия на дом „Олга Скобелева"
Пловдив. Тетрадки, моливи, блокчета и други материали, необходими за началото на учебната година, дари днес кандидатът за народен представител от лист...
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Пловдив. Тетрадки, моливи, блокчета и други материали, необходими за началото на учебната година, дари днес кандидатът за народен представител от лист...
Пловдив. Листата на КБ е съставена от достойни и качествени хора, от личности с авторитет. В Европейския парламент те ще работят за обикновените гражд...
Пловдив. Постоянна приемна за гражданите на Пловдив открива утре, 7 май, народният представител от Коалиция за България инж. Калин Милчев. Това съобщи...