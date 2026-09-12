Едва 15% от съдиите са за свобода на Полфрийман
Само 300 от 220 са се подписали в подкрепа на колегата си Калин Калпакчиев
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Само 300 от 220 са се подписали в подкрепа на колегата си Калин Калпакчиев
Крайно време е той с още един съдия, който напусна системата, да ходят да правят политика, коментира евродепутатът
Гражданите трябва да протестират докато председателят на състава Калин Калпакчиев не напусне съда, казва проф. Никола Филчев
10 години лобистки опити за изваждането на престъпника от затвора
Калпакчиев: ВСС трябва да прогледне