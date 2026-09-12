Сметната палата: Прекалява се с проекти за калифорнийски червеи
Парите, предвидени за подпомагане на млади фермери от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), не са достатъчно. Това гласи доклад на Сметнат...
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Парите, предвидени за подпомагане на млади фермери от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), не са достатъчно. Това гласи доклад на Сметнат...
Добрич. Изключителен интерес още в първия ден на откриването на поредната борса за семена и посадъчен материал към течен тор "Лумбреко", произведен от...
Велико Търново. Прокуратурата погна фермерка от Дряново, опитала се да вземе неправомерно пари от еврофондовете за калифорнийски червеи. 28-годишната...