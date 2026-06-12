Американската заложничка на “Ислямска държава” може още да е жива
Има надежди, че американската заложничка на "Ислямска държава" Кайла Мюлърд все още е жива, съобщават американски медии. Снощи джихадистите съобщиха,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кайла Мюлърд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има надежди, че американската заложничка на "Ислямска държава" Кайла Мюлърд все още е жива, съобщават американски медии. Снощи джихадистите съобщиха,...