55 милиона лева за инвестиции и ремонти е дала Топлофикация – Плевен
За следващите пет години е предвидила да вложи нови над 113 милиона лева
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За следващите пет години е предвидила да вложи нови над 113 милиона лева
Проектите върху които ще се фокусират занапред, са насочени към увеличаване на дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия
Някои от най-обикновените улици са наречени на необикновени мъже от българската история