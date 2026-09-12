Иззеха книги на български писател. Причината
Отнемането на книгите е станало малко преди промоцията им
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Отнемането на книгите е станало малко преди промоцията им
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Количеството е иззето при две отделни проверки на митничарите
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Разлог. Полицаи от Разлог се извършили проверка в частен дом в града. Жилището се обитава от 19-годишния А.М. и 22-годишния И.И. В една от стаите поли...