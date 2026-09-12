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Направиха шоколад за $1,5 млн.

Направиха шоколад за $1,5 млн.

Ако любовта минава през стомаха, то за да докажете своята любов на нежната си половинка, са ви нужни "само" 1,5 млн. долара за кутия шоколад. Толкова...

24 октомври | 17:30
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