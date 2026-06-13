Всичко за Иванка Колева

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Повелителката на гюлето

Повелителката на гюлето

Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...

09 април | 20:30
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Повелителката на гюлето

Повелителката на гюлето

Шампионката от Сидни се готви за седма олимпиада Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от р...

09 април | 5:30
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