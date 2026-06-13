Иванка Колева с квота за Параолимпиадата в Рио
България получава допълнителна квота за Параолимпиадата в Рио де Жанейро. Към шестимата спортисти, които ще ни представят в Рио, ще се присъедини Иван...
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България получава допълнителна квота за Параолимпиадата в Рио де Жанейро. Към шестимата спортисти, които ще ни представят в Рио, ще се присъедини Иван...
Три сребърни медала завоюва днес българският параолимпийски отбор в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от редица поражения. Мисълта е на испанския драматург...
Шампионката от Сидни се готви за седма олимпиада Хвърлен пергел показал на Иванка Колева, че става за атлет Всяка победа обикновено е последица от р...