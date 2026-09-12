Шеф на Берое подаде оставка! Защо
Иван Янакиев съобщи новината в социалните мрежи
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Иван Янакиев съобщи новината в социалните мрежи
Водачът на джипа убиец остава на свобода, но с увеличена гаранция. 27-годишният Иван Янакиев, който на 18-ти декември 2015 г. прегази пенсионера Нико...
За 5 г. Иван Янакиев натрупал 15 нарушения, хванали го и дрогиран зад волана Близки на прегазения пенсионер вдигат протест пред съда Шофьорът на джи...