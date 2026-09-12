Яхнаджиев отпразнува края на извънредното положение
Творецът превърна входната си порта в зрелищна картина на открито
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Творецът превърна входната си порта в зрелищна картина на открито
Той умееше да цени живота, докато ние днес първо се плашим, а после ставаме безразлични, казва известният художник
Все от нещо ни е страх - вечно сме демоде, казва известният художник Иван Яхнаджиев е известен не само с таланта си, но и с абсолютната си непосредст...
София. Иван Яхнаджиев използва 400 детски колички за арт инсталация, с която протестира срещу войната по пътищата. Паното с размери два на два метра...