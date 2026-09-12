Българин изравни европейски рекорд и грабна златния медал
Иван Димов записа три успешни опита
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Иван Димов записа три успешни опита
Иван Димов за втори път в кариерата си стана европейски шампион
21-годишният Димов беше заявил 130 килограма за първото движение
Съвременното българско общество губи един от най-вдъхновените посланици на духовната светлина
Със заповед на премиера Бойко Борисов за заместник-министър на образованието и науката е назначен проф. Иван Димов, информираха от пресцентъра на Мини...
Художникът като фокусник си играе с молив, туш, акварел и дори химикал Стародавни поверия и обреди оживяват в платната му Ако словото е в началото,...