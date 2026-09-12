Иван Чепаринов и Момчил Петков на една точка от върха по шахмат
С по 4,5 точки са Нургюл Салимова, Цветан Стоянов и Лъчезар Йорданов
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С по 4,5 точки са Нургюл Салимова, Цветан Стоянов и Лъчезар Йорданов
Последният български успех за деня бе за Огнян Стойчев, който с белите се справи с англичанина Коби Калаванан
Победите му идват на Световното първенство по ускорен шахмат
Иван Чепаринов при мъжете и Нургюл Салимова при жените са водачи в класирането
Иван Чепаринов постигна най-голямата победа в своята кариера. Българският гросмайстор спечели турнира "Мастърс" на традиционния шахматен фестивал в Г...