Не е истина. Наш рефер ще свири мач на Ливърпул!
Ивайло Стоянов ще ръководи мача от младежката Шампионска лига между Атлетико М и Ливърпул
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Ивайло Стоянов ще ръководи мача от младежката Шампионска лига между Атлетико М и Ливърпул
Ивайло Стоянов ще ръководи Славия - Лудогорец
Треньорът на "Черно море" Никола Спасов скочи жестоко на съдията Ивайло Стоянов след 0:0 в гостуването на "Славия". "Нетърпимо е вече! Всичко спорно б...
От Българския футболен съюз обявиха името на съдията, който ще ръководи финала за Купата на България между отборите на "Левски" и "Черно море". Това е...
Ивайло Стоянов-Сватбата ще свири полуфинала-реванш за Купата на България между "Левски" и "Лудогорец". Двубоят е на "Георги Аспарухов" от 18,45 часа....
София. Ивайло Стоянов получи наряда за Вечното дерби между "Левски" и ЦСКА. Това стана ясно, след като Съдийската комисия към Българския футболен съюз...