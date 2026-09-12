40 на сто от IT компаниите пак наемат служители
Това стана ясно от скорошна анкета на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
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Това стана ясно от скорошна анкета на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)
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