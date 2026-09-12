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Фалитите намаляват

Фалитите намаляват

Най-често затварят врати търговци на едро, а най-рядко - IT компании Фалитите на фирми в България намаляват за втора поредна година, сочи проучване н...

20 юли | 6:00
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