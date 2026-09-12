Всичко за Ислямска Държава В Ирак И Леванта

Следете всички новини, анализи и коментари за Ислямска Държава В Ирак И Леванта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят
Ескалира конфликтът в Ирак

Ескалира конфликтът в Ирак

Багдад. Джихадистите от групировката "Ислямска държава в Ирак и Леванта" напредват към столицата на Ирак от три посоки, предават световните медии. Най...

14 юни | 11:45
0 коментара
13058