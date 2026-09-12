Испания разби клетка на терористи от Ирак
ИДИЛ превзе още един град, САЩ ще преговарят с Иран Испанската полиция е разкрила предполагаема клетка на групировката "Ислямска държава в Ирак и Лев...
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ИДИЛ превзе още един град, САЩ ще преговарят с Иран Испанската полиция е разкрила предполагаема клетка на групировката "Ислямска държава в Ирак и Лев...
Багдад. Джихадистите от групировката "Ислямска държава в Ирак и Леванта" напредват към столицата на Ирак от три посоки, предават световните медии. Най...
Багдад. Най-висшият шиитски духовник в Ирак свика на оръжие всички представители на този клон на вярата, докато въоръжени сунитски бунтовници завземат...