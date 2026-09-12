Русия, Сирия, Иран и Ирак се обединиха срещу ИД
Русия, Сирия, Иран и Ирак създадоха в Багдад информационен център за координиране на борбата срещу „Ислямска държава" (ИД), съобщи военно-дипломатичес...
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Русия, Сирия, Иран и Ирак създадоха в Багдад информационен център за координиране на борбата срещу „Ислямска държава" (ИД), съобщи военно-дипломатичес...
Германската полиция съобщи, че е щурмувала осем сгради в Берлин рано във вторник по подозрение, че те се използват от ислямисти, подкрепящи "Ислямска...
Русия може да удари "Ислямска държава" още следващата седмица, твърди "Новая газета". В навечерието или непосредствено след речта на президента Владим...
Власите в Египет заявиха, че армията на страната ще продължи офанзивата на Синайския полуостров, след като сблъсъци с екстремистите от "Ислямска държа...