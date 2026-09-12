Пакистанци тормозели починалия българин в Брюксел
Семейството му не вярва на официалната версия, че Искрен се е самоубил
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Семейството му не вярва на официалната версия, че Искрен се е самоубил
Пловдив. 16-годишният пловдивчанин Искрен Ангелов, който едва оцеля, след като бе намушкан 12 пъти с нож от приятеля си, се заключи вкъщи. Тийнейджъръ...
16-годишният пловдивчанин Искрен Ангелов, който бе наръган на 12 места от приятеля си, излезе от болницата. Това съобщиха от УМБАЛ "Св. Георги", къдет...