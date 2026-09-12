Намушканият Искрен се заключи вкъщи

Пловдив. 16-годишният пловдивчанин Искрен Ангелов, който едва оцеля, след като бе намушкан 12 пъти с нож от приятеля си, се заключи вкъщи. Тийнейджъръ...