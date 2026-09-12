Проверяват Соколова за апартамент за 1 млн.
Арестуваната бивша губернаторка на Перник с 250 квадрата жилище в тузарски комплекс на Барбукови
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Арестуваната бивша губернаторка на Перник с 250 квадрата жилище в тузарски комплекс на Барбукови
Ирена Соколова беше освободена от поста, заради недостига на вода и след протести
До рокадата се стигна след задълбочаване на кризата с водоснабдяването в града
Областният управител на Перник Ирена Соколова ще бъде освободена още утре
Рокадата ще се обяви в понеделник, протестиращи затварят пътя за Гърция
Областният управител на Перник излезе със специално становище за водната криза
С този лидер червените си купиха слон, коментира губернаторът на Перник
Публична лекция на тема „Как управлявам живота си" изнесе пред зрелостниците от Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин" в Перник народният...
Подобно на традиционната молитвена закуска при американския президент, народният представител от ГЕРБ Ирена Соколова, съвместно с КРИБ, организира ср...
Hapoдният пpeдcтaвитeл oт ГEPБ Иpeнa Coĸoлoвa пoчepпи в Перник с герберска баница c ĸъcмeти. На предпразнична пресконференция тя отчете, че си отива д...
Народният представител Ирена Соколова ще обяви в понеделник победителите в конкурса конкурса за есе "Скритото минало на България". Това ще стане по...
След избора на д-р Вяра Церовска за кмет на Перник, мястото и в парламента ще трябва да се заеме от нов народен представител. Това най-вероятно ще бъд...
Кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ Ирена Соколова и Стефани Михайлова проведоха среща с ръководството на Националното представителство на...
София. „Вот на недоверие срещу кабинета, оглавяван от Пламен Орешарски, ще бъде внесен в парламента". За това съобщи народната представителка от ГЕРБ...