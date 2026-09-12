УниКредит Булбанк представя нов ипотечен заем с фиксирана лихва
Първите пет години лихвата е фиксирана на 2,89%
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Първите пет години лихвата е фиксирана на 2,89%
Гражданите ще имат срок за размисъл от 14 дни, след като получат от банката всички условия по предлагания от нея ипотечен кредит. Това гласи проект за...
Прогнозират по-голяма конкуренция между банките