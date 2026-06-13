25-метрови кули пазят резерватите от пожари
Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за пожари в четирите резервата в Софийска област. Това съобщи инж. И...
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Четири железорешетъчни кули, оборудвани с високотехнологична апаратура, ще следят за пожари в четирите резервата в Софийска област. Това съобщи инж. И...