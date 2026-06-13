19 компании с 83 млн. за райони с висока безработица
19 компании са използвали възможността да бъдат освободени от данъци до 13 март тази година през Българската агенция за инвестиции при условие, че ре...
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19 компании са използвали възможността да бъдат освободени от данъци до 13 март тази година през Българската агенция за инвестиции при условие, че ре...
Китай планира да инвестира 50 милиарда долара в Бразилия за нови инфраструктурни проекти, съобщава BBC. Сделката трябва да бъде подписана от банки ме...