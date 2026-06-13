ДПС: Може ли тролове да се борят с троловете си
Гласът на ДПС Велислава Кръстева реагира остро на обвиненията на Реформаторския блок, че Движението не е искало да подкрепи декларацията за чисто кибе...
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Гласът на ДПС Велислава Кръстева реагира остро на обвиненията на Реформаторския блок, че Движението не е искало да подкрепи декларацията за чисто кибе...