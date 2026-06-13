Кметът на Варна подписа договора за високоскоростното трасе
Изграждането му е за 30 млн. лева за 15 км Кметът на Варна Иван Портних подписа в понеделник договор за реализация на високоскоростното автобусно тр...
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Изграждането му е за 30 млн. лева за 15 км Кметът на Варна Иван Портних подписа в понеделник договор за реализация на високоскоростното автобусно тр...