Информационна кампания ще бори липсата на знания за сърдечната недостатъчност
Кампанията „Сърцето говори“ ще предоставя данни, изготвени с помощта на лекари и на пациенти със сърдечна недостатъчност
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Кампанията „Сърцето говори“ ще предоставя данни, изготвени с помощта на лекари и на пациенти със сърдечна недостатъчност
На 2 април отбелязваме Световния ден на информираност за аутизма. Информираността е средство, чрез което можем да променим живота на аутистичните личн...
София. Проучване показа пълно противоречие относно информираността и заинтересоваността на българите към Европейския парламент (ЕП). Оказва се, че бъ...
Велико Търново. Крепостта Царевец ще светне в синьо на 2 април малко след 20,00 ч. Инициативата е част от световната кампания Autism Speaks – Light it...
София. Всеки десети българин се предполага, че има диабет. Хубавото е, че в момента само 20% от тези хора вече са недиагностицирани. Тоест, усилията н...