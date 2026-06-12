78% повече пари за ин витро в Благоевград
Община Благоевград с всяка изминала година увеличава средствата за ин витро процедури. Парите през 2012 г. бяха 100 000 лв., следващите две – по 150 0...
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Община Благоевград с всяка изминала година увеличава средствата за ин витро процедури. Парите през 2012 г. бяха 100 000 лв., следващите две – по 150 0...