Важно от Брюксел: Ограничават промоциите в супермаркетите
Забраняват да се хвърля храна
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Забраняват да се хвърля храна
Бранеков беше заснет как хвърля паве към кордона с полицаи до Народното събрание
25-годишният Георги Кадиев хвана кръста в ледените води на река Бяла в смолянския квартал Устово, съобщава rodopinews.com. Там близо 30 души се включи...
Параолимпиецът Мустафа Юсеинов стана първи в хвърлянето на копие днес на Световното първенство за спортисти с увреждания, което се провежда в катарска...
Жена се хвърли от мост на автомагистрала „Люлин". Инцидентът е станал снощи при третия тунел в посока Перник, съобщава Дарик радио. 32-годишната стол...
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим ще води света литургия на Богоявление в Гоце Делчев и ще хвърли кръста в река Градска. Християнският пра...