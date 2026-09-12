Sky Sports разкри две жертви на Моуриньо
Дейли Блинд и Хуан Мата ще бъдат двама от футболистите, които ще бъдат продадени от "Манчестър Юнайтед" след пристигането на Жозе Моуриньо. Според Sky...
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Дейли Блинд и Хуан Мата ще бъдат двама от футболистите, които ще бъдат продадени от "Манчестър Юнайтед" след пристигането на Жозе Моуриньо. Според Sky...
Манчестър. Новото попълнение в Манчестър Юнайтед Хуан Мата ще носи фланелката с номер 8. Това обявиха от клуба на официалната на пресконференция, на к...
Лондон. Ръководството Челси бързо успя да намери заместник на Хуан Мата. „Сините" обявиха официално на клубната страница, че са постигнали споразумени...
Манчестър. Плеймейкърът на Челси Хуан Мата е заминал за Манчестър, където ще премине медицински изследвания преди трансфера си при "Червените дяволи",...
Манчестър. Преговорите между Манчестър Юнайтед и Челси за трансфера на Хуан Мата на „Олд Трафорд" са в напреднала фаза, предава Sky Sports. Атакуващи...
Лондон. Челси може да пусне Хуан Мата в Манчестър Юнайтед, но срещу 40 милиона паунда. Ако "червените дяволи" платят сумата пък, това ще счупи трансфе...