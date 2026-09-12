Всичко за Хуан Мата

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Мата с номер 8 в Юнайтед

Мата с номер 8 в Юнайтед

Манчестър. Новото попълнение в Манчестър Юнайтед Хуан Мата ще носи фланелката с номер 8. Това обявиха от клуба на официалната на пресконференция, на к...

27 януари | 16:03
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