Силвия Лулчева дебютира в Сатирата с „Оркестър „Титаник“
Румен Рачев е режисьор на прочутата пиеса от Христо Бойчев
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Румен Рачев е режисьор на прочутата пиеса от Христо Бойчев
Най-играният български драматург по света в стайлинга на своя ретро герой пред легендарния жълт автомобил
Милиционери ми свиха изпитните протоколи от ВИТИЗ след боя при "Кристал", разказва Христо Бойчев Тези дни най-играният по света български драматург Х...
Пламен Сираков, Светослав Пеев и Ивайло Калоянчев са сред звездите в спектакъла по първата пиеса на Христо Бойчев
Демокрацията е диктатура на закона, казва най-известният ни драматург Христо Бойчев