LP и Котарашки идват за „Франкофоли“
Петото издание на световния фестивал започва на 21 юни в Благоевград
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Петото издание на световния фестивал започва на 21 юни в Благоевград
Почитателите на изобразителното изкуство в Благоевград могат да видят интересни творби на талантливи автори в Градската художествена галерия. Изложбат...
БСП в Благоевград ще поиска оставката на заместник-кмета по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова, ако не бъде направено както трябва престру...
Община Благоевград няма никакво намерение да закрива Детски фолклорен ансамбъл "Пиринска китка". В това увери зам.-кметът по културата и хуманитарните...