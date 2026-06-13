Откриха първото заведение в новата зона за храни и напитки на летище София
Сюзън Фалатко - временно управляващ Посолството на САЩ в България, участва в церемонията
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Сюзън Фалатко - временно управляващ Посолството на САЩ в България, участва в церемонията
Потребителите са чувствителни към цените и търсят по-евтиното, а търговците трябва да се нагодят