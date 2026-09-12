Семейство мюсюлмани живя 10 дни на Терминал 2 (ОБЗОР)

Холандците Абдулла и Сахар твърдят, че са обрани в центъра на София Съпрузите от вчера вече са настанени в хотел Холандско семейство мюсюлмани живя...