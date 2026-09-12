Хълк осинови момиченце
Нападателят на "Зенит" Хълк показа голямото си сърце. Голаджията на "питерци" разкри, че е осиновил момиченце. "Приятели, искам да споделя с вас един...
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Нападателят на "Зенит" Хълк показа голямото си сърце. Голаджията на "питерци" разкри, че е осиновил момиченце. "Приятели, искам да споделя с вас един...
Уникално видео качиха в YouTube от официалната страница на "Зенит" (Санкт Петербург). На него се вижда как бразилският футболист Хълк изстрелва топове...
24-годишният Фелипе Флоренсио доскоро не можеше да се похвали с нищо в живота си. Сега обаче живее като цар. Причината е една - одрал е кожата на Хълк...
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