"Ред хот чили пепърс" хедлайнери в Австрия
Австрийското градче Никелсдорф е на няколко километра след границата с Унгария. А от днес до 11 юни ще е най-шумното място в Европа, защото там се про...
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Австрийското градче Никелсдорф е на няколко километра след границата с Унгария. А от днес до 11 юни ще е най-шумното място в Европа, защото там се про...
След "Продиджи" и "The Exploited" стана ясно името на трета супер звездна група, която идва за фестивала "Summer Chaos" в Бургас - това са "Bullet for...
Британците The Prodigy ще са хедлайнери на второто издание на фестивала Summer Chaos. Шоуто в Бургас ще се проведе на стадион „Лазур", а датата е 13...
Сръбският фестивал обяви хедлайнерите на X-Bass програмата си