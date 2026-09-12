Всичко за Хаян

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Жертвите на Хаян са близо 6000

Жертвите на Хаян са близо 6000

Манила. Броят на загиналите по време на смятания за най-силния тайфун над суша - Хаян, който опустоши големи части от Филипините, достигна 5 924-ма д...

09 декември | 11:40
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САЩ с още помощ за Филипините

САЩ с още помощ за Филипините

Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама увери своя филипински колега Бениньо Акино, че САЩ са готови във всеки един момент да увеличат хуманитарната...

13 ноември | 7:14
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