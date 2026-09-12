Жертвите на Хаян са близо 6000
Манила. Броят на загиналите по време на смятания за най-силния тайфун над суша - Хаян, който опустоши големи части от Филипините, достигна 5 924-ма д...
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Манила. Броят на загиналите по време на смятания за най-силния тайфун над суша - Хаян, който опустоши големи части от Филипините, достигна 5 924-ма д...
Манила. Две седмици след като тайфунът Хаян опустоши Филипините официалният брой на жертвите вече е 5209 души. Близо 23 5000 са пострадалите, съобщи ш...
Международната помощ за Филипините най-сетне започна да пристига
Манила. Европейският съюз ще добави 7 милиона евро към отпуснатите на Филипините 13 милиона евро за пострадалите от тайфуна Хаян, съобщи еврокомисар...
Манила. Правителствена агенция съобщи официалната равносметка за загиналите хора вследствие на преминаването на тайфуна „Хаян" през Филипините. Броят...
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама увери своя филипински колега Бениньо Акино, че САЩ са готови във всеки един момент да увеличат хуманитарната...
Шефът на Червения кръст във Филипините определи ситуацията като „пълна лудница"
Витнам евакиура 883 000 души
Манила. Филипинският Червен кръст обяви, че повече от 1000 души са били убити в крайбрежния град Таклобан и поне 200 са загинали в силно засегнатата о...
Манила. Преминаващият през централната част на Филипините тайфун "Хаян", най-мощният за тази година, взе най-малко 56 жертви, съобщава информационният...
Бурята взе три жертви, но се очаква броят им да нарастне