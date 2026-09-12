Всичко за Хасан Рохани

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Обама се среща с Рохани

Обама се среща с Рохани

Президентът на САЩ Барак Обама е готов да направи пробив в отношенията с Иран за първи път 1979 г., съобщи британският в. "Гардиън". Според изданието...

16 септември | 18:20
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