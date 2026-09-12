Израел: Иран е по-голяма заплаха от джихадистите
Ню Йорк. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че издващата от Иран ядрена заплаха е по-голяма от джихадистите от „Ислямска държава". В реч пред...
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Ню Йорк. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че издващата от Иран ядрена заплаха е по-голяма от джихадистите от „Ислямска държава". В реч пред...
Вашингтон. Иранският президент Хасан Рохани се обърна към американския народ със статия, публикувана във Вашингтон. Обръщението вероятно е част от пр...
Президентът на САЩ Барак Обама е готов да направи пробив в отношенията с Иран за първи път 1979 г., съобщи британският в. "Гардиън". Според изданието...
Техеран. Новият ирански президент Хасан Рохани разкритикува популистките външнополитически изказвания на своя предшественик Махмуд Ахмадинеджад, съобщ...