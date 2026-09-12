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Крадец атакува Халите

Крадец атакува Халите

София. Крадец атакува поща в столичните Централни хали. За щастие опитът му се оказа неуспешен. Обирджията не е бил маскиран, издадоха от МВР за "Стан...

08 август | 20:50
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